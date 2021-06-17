Osmaneli'ndeki parklar meyve bahçesine dönecek
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Osmaneli'ndeki parklar meyve bahçesine dönecek

Osmaneli'ndeki parklar meyve bahçesine dönecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki parklara hurma, incir,erik, ceviz, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya, erik gibi meyve fideleri dikeceklerini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki parklara hurma, incir ,erik, ceviz, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya, erik gibi meyve fideleri dikeceklerini söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçen yıl parklara dikilen ceviz fidanları bu yıl ilk mahsulünü verirken, belediye ilçedeki parklara hurma, incir, erik, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya, erik gibi meyve fideleri dikeceklerini belirtti. Osmaneli'ndeki parklara mevcut ağaçlandırmanın yanı sıra meyve ağaçları dikimine ağırlık verdiklerini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemizde sayı az olan olan dut ağaçlarını tekrar parklarımıza dikerek, yeniden canlanmasına oluyoruz. Kırmızı ve beyaz üzüm veren dutlar parklarımızda yerini alıyor. Hurma, incir, erik, ceviz, badem, asma üzümü, muşmula, yeni dünya erik gibi meyveleri parklarımıza dikiyoruz. Halkımızın rahatça yiyebileceği meyvelerimiz parklarımızda yerini alıyor" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'ndeki parklar meyve bahçesine dönecek
Osmaneli'ndeki parklar meyve bahçesine dönecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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