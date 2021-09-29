Osmaneli'ndeki köy okullarında 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' anlatıldı - Haberler
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Osmaneli'ndeki köy okullarında "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" anlatıldı

AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Osmaneli'ndeki köy okullarında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında jandarma ekipleri köy okullarında öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında jandarma ekipleri köy okullarında öğrencilere bilgilendirme yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy koordinesinde jandarma ekiplerince Oğulpaşa ve Çerkeşli köylerinde eğitim ve öğretim gören öğrencilere, kişisel güvenlik önlemleri anlatıldı.

Öğrencilere okullarına gelip giderken, okul önlerinde ve servis araçlarında uymaları gereken kurallar, yabancılarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği gibi konular aktarıldı.

Program sonunda öğrencilere Üsteğmen Ersoy, Jandarma Astsubay Üstçavuş Saadet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çocuk dergileri, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaneli'ndeki köy okullarında 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' anlatıldı - Haberler
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