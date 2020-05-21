Osmaneli'ndeki iş yerlerine Kovid-19 denetimi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında berber ve manavlar denetlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında berber ve manavlar denetlendi.

Osmaneli Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonları ile manavlarda kısıtlamalar, hijyen ve sağlık kuralları çerçevesinde denetim yaptı.

İş yerlerinde temizliği, dezenfektan ya da kolonyaların bulundurulması, maske takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi konularla ilgili esnafa uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA