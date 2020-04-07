Osmaneli'ndeki fabrikalarda Korona virüs önlemleri Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nde faaliyet gösteren şirketlerin Korona virüs Covid-19 ile mücadelenin en yoğun olunacağı önümüzdeki iki hafta içinde riskleri azaltmak için yıllık izin kullandırmak suretiyle çalışanlarını korumaya almaları konusundaki...

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nde faaliyet gösteren şirketlerin Korona virüs Covid-19 ile mücadelenin en yoğun olunacağı önümüzdeki iki hafta içinde riskleri azaltmak için yıllık izin kullandırmak suretiyle çalışanlarını korumaya almaları konusundaki gayretleri için teşekkür etti.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizdeki şirket yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda bir çok şirketimizde iki hafta süreyle üretime yıllık izin,ücretli izin,kısmi süreli çalışma gibi tedbirlerle ara verilmektedir. Korona virüs riski anlamında en çok vakanın görüldüğü büyük şehirlere sınır olan ilçemizde giriş ve çıkışlar kontrol altında olmasına rağmen, özellikle de şirketlerimizin yurt dışı bağları ve hedef pazarları nedeniyle riskleri azaltması için bu iki haftalık süreç çok önemli. Şirketlerimizin Korona virüs tedbirleri kapsamında iki hafta süreyle üretime ara verme veya en alt seviyede çalışma talebimize verdikleri desteğe teşekkür ediyoruz. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatıp normal yaşama döneceğiz. Kaymakamlığımızla birlikte belediyemizin aldığı her önlem Osmaneli de Korona virüs tehdidini riskini en alt seviyeye çekmek içindir. Bu arada kurallara uyarak Korona virüsle mücadeleye destek olan Osmaneli halkına, tüm siyasi partilerimize, belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA