Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

Ekipler, ilçede bulunan yerel ve zincir marketlerde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere; çocukların tükettiği atıştırmalıklar, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirdi. Gıda Denetim Birimi ekipleri, denetlenen konularda eksik ya da hatalı davranan işletmelere gerekli yaptırımları uyguladı.

Düzenlenen denetimlere yönelik açıklamalarda bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çalışmaların vatandaşın sağlığı ve ekonomik çıkarları göz önünde bulundurularak yapıldığının altını çizerek; "Zabıta ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız için sahada. Birçok markette, birçok konuyu kapsayacak biçimde denetimler gerçekleştirdik. Bazı konularda eksikleri bulunan kimi işletmelere gerekli uyarı ya da yaptırımlar uygulandı" diye konuştu. - BİLECİK

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title