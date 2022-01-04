Osmaneli'nde zabıta ekipleri fırınları denetledi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri ilçedeki fırınlarda, hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde ilçedeki ekmek, simit, poğaça, kuru ve yaş pasta üretimi yapan fırınlarda gıda sağlığı, hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Denetimler sırasında yapılan zammın ardından satılan ekmeklerin özellikle gramajını kontrol eden zabıta ekipleri, eksik gördükleri hususlarda fırıncılara uyarılarda bulundu. Zabıta ekiplerince bu tür denetimlerin rutin olarak yapılacağı belirtildi.

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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