Osmaneli'nde yeni tip koronavirüsten korunma yolları anlatıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri anlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri anlatıldı.

Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Güliz Özyaşar tarafından ilçedeki okullarda verilen eğitimlerde, öğrencilere günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Özyaşar, yaptığı açıklamada, virüse karşı okullarda öğretmenleri, anne-baba ve çocukları bilinçlendirmek gerektiğini söyledi.

Çocuklara mutlaka hijyen eğitimi verilmesi gerektiğini vurgulayan Özyaşar, "Çocuklarımıza en az 30 saniye kadar, bol bol köpürterek ellerini yıkamalarını öğretmemiz lazım. Beslenme çok önemli, çocuklarımızı bahar mevsiminde özellikle bol bol meyveler, sebzeler, turunçgiller ile ağırlıklı beslememiz lazım." dedi.

Özyaşar, el yıkamanın önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin ders aralarında sınıfların camını açarak, bol bol havalandırması gerekiyor. Kapalı ortamda enfeksiyon ürüyor ve çocuklar da ister istemez birbirlerine bulaştırıyorlar. Çocuklar hasta oldukları zaman öğretmenlerin anne-babaya söylemesi gerekiyor. Beslenme de çok önemli, sağlıklı beslenirse çocuğun bağışıklığı daha güçlü olacak, virüsle karşılaştığı zaman vücudu dirençli bir şekilde onu yenecek. Belki de hastalık belirtisi olmadan bile çocuk bundan kurtulmuş olacak. Enfeksiyon bulaşmayla oluşan bir şey, temasla oluşan bir şey bu."

Etkinliklere, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş de katıldı.

Kaynak: AA