Osmaneli'nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep görmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaneli'nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep görmeye başladı

Osmaneli'nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep görmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçenin ticaretine değer katacak yeni küçük sanayi sitesindeki iş yerlerinin sahiplerini bulacağını söyleyerek, "İlçe içinde yer alan oto ve halı yıkama, oto elektrik ve tamirhaneler ile lastikçiler gibi iş yerlerini taşıyacağız" dedi.

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçenin ticaretine değer katacak yeni küçük sanayi sitesindeki iş yerlerinin sahiplerini bulacağını söyleyerek, "İlçe içinde yer alan oto ve halı yıkama, oto elektrik ve tamirhaneler ile lastikçiler gibi iş yerlerini taşıyacağız" dedi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli'nin özellikle Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik-Bandırma YHT hattının yapımına başlanması ile birlikte ilçede özellikle sanayiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Şahin, "Bugünlerde hafriyatı başlayacak olan devam eden yatırımlar ilçemizde sanayileşmede büyük hareketlilik sağlıyor. Sanayideki bu gelişimin sonucu küçük sanayi sitemize de ihtiyacı çok üst seviyeye çıkardı Mevcut küçük sanayi sitemize ilave edeceğimiz 12 yeni işyeri de bu artan talebi karşılamayacak. Eski küçük sanayi sitemizde yeni düzenlemelerle standardı yükseltirken Yeni Küçük Sanayi Sitesi içinde yatırıma başladık. Bu yıl ağustos ayı sonunda tamamlayacağımız yeni küçük sanayi sitemiz artan talebi karşılayacak. İlk etapta 20 işyeri, sonrası 20 ve devamında 20 olmak üzere 60 adet işyerini tamamlayacağız. İlçe içinde yer alan oto ve halı yıkama, oto elektrik ve tamirhaneleri, lastikçiler gibi küçük sanayiciler yeni veya eski küçük sanayi işyerlerine taşıyacağız. Özellikle dört yolda şehrin merkezinde yer alan Ankara-İstanbul yolu üzerinde yer alan işyerleri küçük sanayi dükkanlarımıza taşınacak. Şehir içinde yer alan Küçük sanayicilerinin tamamını şehir dışına çıkıyoruz. 6 Mayıs ta yapılacak kira ihalesinde küçük sanayi dükkanlarımıza büyük talep oluşmaya başladı. Dışarıdan dan da sanayicilerimizin küçük sanayi dükkanlarımıza yoğun ilgisi var" dedi - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp 'Korktun mu?' dedi
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaneli'nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep görmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:13:48. #1.16#

title