Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı - Haberler
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Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çöp döküm sahasında meydana gelen yangının ardından bölgede rehabilitasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çöp döküm sahasında meydana gelen yangının ardından bölgede rehabilitasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan çöp alanının rehabilite edilmesine yönelik projeye başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Osmaneli Belediyesi ile yürüteceği projeyle bölgenin büyük bir ormana kavuşacağı kaydedildi.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sağlanan hafriyatlar ile çalışmalara başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatı sırasında ortaya çıkacak hafriyatın da kullanılmasıyla tamamlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının bölgeyi belediyemizle bu yıl ağaçlandırmaya başlamasıyla güzel bir orman ve park alanı oluşacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1960'lı yıllardan bu yana kirlenen alanın örnek bir çevre projesiyle büyük beğeni toplayacağını ifade etti.

Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı

Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı

Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı

Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaneli'nde yanan çöp döküm sahasında rehabilitasyon çalışması başlatıldı - Haberler
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