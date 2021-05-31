Osmaneli'nde yamaç paraşütü merkezi olacak
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Osmaneli'nde yamaç paraşütü merkezi olacak

Osmaneli'nde yamaç paraşütü merkezi olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Yamaç Paraşütü Tesisleri'nde sezonun ilk uçuşlar başlarken, ilçede hedef yamaç paraşütü merkezi olmak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Yamaç Paraşütü Tesisleri'nde sezonun ilk uçuşlar başlarken, ilçede hedef yamaç paraşütü merkezi olmak.

1308 Osmaneli Belediye Spor Yamaç Paraşütü Şubesi Başkanı Osman Kıvrak organizasyonunda, 400 rakımlı 'Ayı Kaya' mevkiinde bulunan tesislerden sezonun ilk uçuşu gerçekleştirildi. İlçede Türk Hava Kurumu tarafından eğitim verilen 10 kişi belirli aralıkla bu bölgeden uçuşlar yapacak. İlçede 3 adet yamaç paraşütü pisti bulunurken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bu spora çok önem veriyor. İlçenin tanıtımı açısında güzel bir aktife olduğunu söyleyen Başkan Şahini hedeflerinin ilçeyi yamaç paraşütü merkezi yapmak olduğu kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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