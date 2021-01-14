Osmaneli'nde uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
14.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:24
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında 2 kişinin üzerlerinde ve çantalarında bir miktar metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 düzenek, 3 pipet ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan