Osmaneli'nde uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında 2 kişinin üzerlerinde ve çantalarında bir miktar metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 düzenek, 3 pipet ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan