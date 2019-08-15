Osmaneli'nde ücretsiz yüzme öğretilecek

15.08.2019 17:32

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından, ilçede yüzme bilmeyenlere hocalarla birlikte ücretsiz yüzme öğretilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi yüzme havuzu ilimizin en sağlıklı ve hijyenik havuzu. Havuzda sorunumuz ilçemizdeki tek yüzme havuzu olması. Prof Dr Yunus Söylet İçmeler Tesislerimizde yapmakta olduğumuz yüzme havuzu bu yıl bitecek. Üçüncü havuzu da 2020 yazına yetişecek şekilde sadece bayanlar için planlıyoruz. Osmaneli Belediyesi yüzme havuzunda yarından itibaren yeni uygulamaya geçiyor. Bayanlarda bayan yüzme hocası, erkeklerde erkek yüzme hocaları yüzme bilmeyenlere ücretsiz yüzme öğretecek. Yüzme havuzumuzda spor, animasyon ve eğlence gösterileri ile yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. 2020'de kapalı yüzme havuzumuzu da tamamlayıp Osmaneli'nde yaşam kalitesini arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA