Osmaneli'nde tek katlı bir ev yangında zarar gördü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çerkeşli köyünde Mustafa Özkan'a ait tek katlı ahşap evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaparak durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan