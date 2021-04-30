Osmaneli'nde "tam kapanma" dolayısıyla polis ekiplerince sıkı denetimler yapıldı
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Osmaneli'nde "tam kapanma" dolayısıyla polis ekiplerince sıkı denetimler yapıldı

Osmaneli'nde 'tam kapanma' dolayısıyla polis ekiplerince sıkı denetimler yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan kontrol noktalarında denetimler sıklaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan kontrol noktalarında denetimler sıklaştırıldı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında gelen araçlarda bulunan sürücü ve vatandaşların kapanmadan muaf olup olmadıkları konusunda belgelerini kontrol etti.

Muaf olan vatandaşlar yollarına devam ederken belgeleri olmayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin 17 gün boyunca sıkı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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