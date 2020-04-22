Osmaneli'nde sokağa çıkma yasağı Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde akşam saat 21.00 ile sabah saat 09.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde akşam saat 21.00 ile sabah saat 09.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaymakam Naif Yavuz başkanlığındaki toplantı sonrası yapılan açıklamada, "23-24-25-ve 26.04.2020 tarihlerin de akşam saat 21: 00 ile sabah 09: 00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilçe sınırları içerisin de bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Yasaklara uymayanlar hakkın da kabahatler kanununa göre 392 TL adli para cezası verilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 195. Maddesinde yer alan hükümler uyarınca iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına, Covid-1 kapsamında karantinaya alınan vatandaşların talimatlara aykırı hareket etmeleri durumunda 282. Maddeye göre 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir. Ayrıca sokağa çıkma yasağı istisnalar kapsamında bulunanlar; Görevli kamu ve belediye çalışanları, nöbetçi eczaneler, ekmek fırın çalışanları, akaryakıt istasyon çalışanları, fabrikalarda vardiya sistemine göre çalışanlar, sabah ve akşam saatlerinde tve hayvancılık faaliyetleriyle meşgul olup arazilerine gidiş geliş yapanlar" denildi - BİLECİK

Kaynak: İHA