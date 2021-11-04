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Osmaneli'nde seyir halindeki kamyonet yandı

AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Osmaneli'nde seyir halindeki kamyonet yandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki yapı malzemesi yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki yapı malzemesi yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli- Bilecik kara yolu seyreden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, fabrikalar mevkisinde yanmaya başladı.

Dorsesinde yapı malzemesi bulunan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının tamamen söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

Osmaneli'nde seyir halindeki kamyonet yandı

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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