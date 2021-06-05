Osmaneli'nde sarı ulak zeytin çeşidinin deneme aşısı yapıldı
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Osmaneli'nde sarı ulak zeytin çeşidinin deneme aşısı yapıldı

Osmaneli'nde sarı ulak zeytin çeşidinin deneme aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde örnek olarak seçilen bahçedeki zeytin ağaçlarına Mersin Tarsus yöresine ait sarı ulak zeytin çeşidinin aşılaması yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde örnek olarak seçilen bahçedeki zeytin ağaçlarına Mersin Tarsus yöresine ait sarı ulak zeytin çeşidinin aşılaması yapıldı.

Zeytin ağaçlarının daha verimli ve daha kaliteli hale gelebilmesi için Mersin Tarsus yöresine ait sarı ulak zeytin çeşidinin aşısı, Osmaneli Organize Sanayi bölgesi içinde bulunan zeytin ağaçlarına yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yaptığı açıklamada, "Organize sanayi bölgemizde bulunan ve yıllardır hiç verim alınamayan zeytin ağaçlarına göz aşı yaparak deneme bahçesi yaptık. Bu çeşit deneme ile sarı ulak zeytin çeşidinin bölgemizde uyum sağlayıp sağlamadığını gözlemleyeceğiz. Bölgemize uyum sağladığı takdirde zeytin ağaçlarını aşılama yöntemi ile vatandaşlarımızı zeytin ağaçlarını aşılamaya teşvik edeceğiz. Sarı ulak zeytin çeşidinin aşı çubuklarını temin eden ilçemize gönderen Tarsus Tarım ve Orman İlçe müdürü Hayri Erdoğan'a, Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya Genel Sekreter Hasan Şanlı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Çerkeşli köyünde 160 dönümlük arazinin 3 dönümüne deneme amaçlı örnek bahçe olarak 400 adet İspanyol çeşidi olan soğuğa dayanıklı zeytin fidesi dikimi yaptıklarını anımsatan Kaymakam Ünal,"Bu çalışmalarımız çiftçilerimizin az masrafla daha çok ürün ve kaliteli ürün almaları, Çerkeşli köyüne yaptığımız bu örnek zeytin bahçesinden ileriki yıllarda verimine bakacağız ve alınan ürünlerden memnun kaldığımız taktirde bu fidelerden bizde göz aşı alarak verimi az veya hiç vermeyen zeytinlere aşı yapılması için vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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