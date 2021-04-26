Osmaneli'nde sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80'i geçti
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Osmaneli'nde sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80'i geçti

Osmaneli'nde sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80'i geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli konaklarının restorasyonun tamamlandıkça ilginin daha da büyük olduğunu söyleyerek, "Sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80 adeti geçti" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli konaklarının restorasyonun tamamlandıkça ilginin daha da büyük olduğunu söyleyerek, "Sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80 adeti geçti" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Osmaneli Belediyesince devam eden restorasyonlar sonrası Osmaneli konakları eski ihtişamlı görüntülerine kavuşmaya başladı. Belediyemizce restorasyonu ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80 adeti geçti. Bazı sokaklar 300-400-600 yıl önceki görünümüne dönmeye başladı. Halkın ve dışardan gelen misafirlerimizin büyük ilgisini çeken Osmaneli konakları, Roma, Selçuklu, Osmanlı döneminin izlerini bugüne taşıyan değerli kültürel ve tarihi varlıklarımız. Osmaneli turizmde önce Türkiye sonrası dünya da önemli bir turizm merkezi oluyor" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'nde sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80'i geçti
Osmaneli'nde sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan konak sayısı 80'i geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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