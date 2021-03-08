Osmaneli'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cadde ve sokaklarda karanfil dağıttı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cadde ve sokaklarda karanfil dağıttı.

Ekipler öncelikle trafik uygulamasında kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye etti.

Ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, sokaklarda temizlik yapan, işletme sahibi ve işletmelerde çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek verip günlerini kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Emniyet Müdürlüğünde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kadınların güzel bir dünya adına büyük fedakarlıklar gösterdiklerini belirten Özgan, "Onlar bizim annemiz, eşimiz, kardeşimiz, kızımız. Onları sadece bir gün değil her gün hatırlamak ve değerli olduklarını göstermek gerekiyor." dedi.

Özgan, müdürlükte görev yapan kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan