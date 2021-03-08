Osmaneli'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaneli'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

08.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:02
Osmaneli'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cadde ve sokaklarda karanfil dağıttı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cadde ve sokaklarda karanfil dağıttı.

Ekipler öncelikle trafik uygulamasında kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye etti.

Ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, sokaklarda temizlik yapan, işletme sahibi ve işletmelerde çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek verip günlerini kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Emniyet Müdürlüğünde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kadınların güzel bir dünya adına büyük fedakarlıklar gösterdiklerini belirten Özgan, "Onlar bizim annemiz, eşimiz, kardeşimiz, kızımız. Onları sadece bir gün değil her gün hatırlamak ve değerli olduklarını göstermek gerekiyor." dedi.

Özgan, müdürlükte görev yapan kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaneli'nde polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:19:57. #1.16#
title