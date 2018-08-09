Osmaneli'nde Plastik Hammaddesi Fabrikası Temeli Atıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, plastik hammaddesi granür üretimi yapacak fabrikanın temeli törenle atıldı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Vatan Plastik şirketince plastik hammaddesi granür üretmek üzere kurulan fabrikanın 2. etabınının temel atma töreni yapıldı.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, üretim tesislerinin faaliyete geçmesi, firmaların yatırım ataklarının ve üretme süreçlerinin genişlemesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgenin parlayan ve yükselen yıldızı olduğunun ve hem bölgesinde hem de dünyada çok daha güçlü ülke olma yolunda hızla ilerlediğinin çok net şekilde görüldüğünü ifade eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bilecik de aynı şekilde ilerliyor. Bilecik çevresinde 25-30 milyon insan yaşıyor. 25-30 milyonluk bir pazar ve pazarın tam merkezinde de Bilecik var. Bilecik gelecek 25 yılda Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 10 ilinden birisi olacak. Bunu iddia ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ömrümün 15 yılını üniversitede geçirdim. Ekonomi doçentiyim. Finansal ve ekonomik krizlerle ilgili özel çalışmalar yaptım. Bu krizin hiçbir rasyonel ekonomik temeli yok. Dövizdeki bu artışın hiçbir rasyonel temeli yok. Döviz hamleleri, ekonomik problemler tamamen spekülatif. Gerçek olan, gördüğümüz yatırımdır. Gerçek olan üretimin ülkemize ve Bilecik'e getireceği gelir ve gelecektir."

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da Türkiye'nin en bereketli topraklarında yaşadıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Asırlar önce fidan ekilip dünyaya hükmeden bir çınarın yetiştiği bu topraklar gelecekte de aynı Osmanlı Devletinde olduğu gibi Türkiye'yi ileri götürecek büyük projelere gebe. Sadece fabrika da değil, turizm, ulaşım ve birçok kriterde kendini geliştiren Osmaneli, inşallah gelecek nesillerimiz için vatanını seven, soyadı gibi vatan dostlarının (Vatan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost) sayesinde çok güzel yerlere gelecek."

Vatan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost ise Bilecik'te yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 1957 yılında kurdukları tesisin her geçen gün daha iyiye giderek istihdam ve üretim fırsatı sunduğunu, hedeflerinin her zaman daha iyiye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Büyükakın, Milletvekili Yağcı, Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Vatan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Vatandost, yapılan dualarla 50 kişinin istihdam edileceği ve 9 dönümlük alana kurulacak tesisin temelini attı.