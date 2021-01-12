Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:18
Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mustafa Tırak idaresindeki 11 SH 762 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Aytekin Çaltı idaresindeki 11 AAT 910 plakalı motosiklet, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Atışalanı mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çaltı, sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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