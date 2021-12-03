Osmaneli'nde Muhtarlar Derneği'nin açılışı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan Muhtarlar Derneği düzenlenen törenle açıldı.

İlçede köy ve mahalle muhtarları tarafından kurulan Muhtarlar Derneği'nin açılışı, Camicedit Mahallesi'ndeki dernek binasında yapıldı.

Derneğin açılışında konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, derneklerin bir arada olma ve istişare yapma imkanı sağlayan yerler olduğunu söyledi.

Kaymakam Ünal, "Biz de bu anlamda derneklerimizi önemsiyoruz ve destekliyoruz. Mahalle ve köy muhtarlarımız bizim en önemli mesai arkadaşlarımız. Devletimizin muhtarlarla ilgili yaptığı çalışmalarda önemli mesafeler kat edildi. Muhtarlarımıza sağlanan imkanlarının arttırılması için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar yürütülürken derneklerimize de büyük işler düşüyor. Derneğin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise "Muhtarlar demokrasimizin en temel öğelerinden bir tanesi tek başına bile çok değerli iken birlikte bir araya gelmiş olmanız bizim için daha anlamlı inşallah, hayırlı hizmetlere vesile olacak bir mekanın açılışında bulunuyoruz tekrar hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Balcı'nın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından dua edildi.

Açılışa, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve davetliler katıldı.

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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