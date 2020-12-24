Osmaneli'nde meyve ormanları oluşmaya başladı
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Osmaneli'nde meyve ormanları oluşmaya başladı

24.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:56
Osmaneli'nde meyve ormanları oluşmaya başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde katma değeri yüksek olan ceviz, badem, hurma gibi meyvelerin fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde katma değeri yüksek olan ceviz, badem, hurma gibi meyvelerin fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ceviz Fidanı Dağıtım Projesi" kapsamında Osmaneli'nde çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ceviz fidanı dağıtıldı. Osmaneli'nde orman bölgelerine yakın alanlarda son yıllarda fideciliğe önem verildiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli ormanlarının yanı sıra meyveleri ile de yeni orman görüntülerine sahip oluyor. İlçe genelinde 205 çiftçiye 17bin adet chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Osmaneli orman örtüsünün yoğun olduğu ilçemiz. Özellikle orman alanına yakın bölgelerde ceviz, badem gibi meyve türlerinin ekilmesi bir taraftan faydalı meyve ağaç ormanlarının oluşmasını sağlarken diğer taraftan orman yangınları içinde aslında bir emniyet şeridi oluşuyor. Özellikle sulanabilir meyve türleri ile bu alanları arttırmak mümkün. Orman yangınlarını riskini azaltacak bu meyve dikimlerinin, özellikle ormana sınır bölgeler için daha da yoğunlaştırılması mümkün. Biz Projeye bu acıdan çok daha farklı bakıyor ve belediye olarak destekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'nde meyve ormanları oluşmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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