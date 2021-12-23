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Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü

Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Osmaneli ilçesine düşen mevsimin ilk karı, sabahın erke saatlerinde okula giden çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesine düşen mevsimin ilk karı, sabahın erke saatlerinde okula giden çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı okula giden çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Araçlar üzerindeki karları toplayan çocuklar doyasıya eğlendiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken ilçeye bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde yer yer 30-40 santimetre yüksekliğe ulaştı. Araçlar, kar yağışı yüzünden daha dikkatli seyrederken, trafik ekipleri de kontrollerini arttırdı.

Hava sıcaklığının düştüğü Osmaneli'de kar yağışıyla birlikte binaların çatıları ile otomobillerin üzeri beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istedi. - BİLECİK

Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü

Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü

Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü

Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü

Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü

Osmaneli'ne yılın ilk karı düştü

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