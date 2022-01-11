Osmaneli'nde Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında ilçedeki okulların Osmaneli OSB ile eşleştirildiğini söyledi.

Mesleki Eğitim Merkezi ile fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını bildiren Ünal, "Bu iş birliğindeki amaç, OSB'nin istediği nitelikli elemanları buraya göndermek. Aynı zamanda OSB'deki fabrikalarda öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Törene, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Organize Sanayi Bölgesi Temsilcisi Recep Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet