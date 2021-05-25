Osmaneli'nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak
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Osmaneli'nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak

Osmaneli'nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik El Sanatları Merkezi arasında eğitim işbirliği yapıldı.

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik El Sanatları Merkezi arasında eğitim işbirliği yapıldı.

Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimizle Bilecik El Sanatları Merkezi Öncelikle ahşap işleme olmak üzere kaybolmakta olan el sanatlarda işbirliği yapıldı. Bilecik El Sanatları Müdürü Aytekin Yönter ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin arasında imzalanan işbirliği sayesinde kaybolmakta olan el sanatlarda yaşatılacak. - BİLECİK

Osmaneli'nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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