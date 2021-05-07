Osmaneli'nde katı gübre dağıtma makinesi çiftçilerin hizmete sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Osmaneli'nde katı gübre dağıtma makinesi çiftçilerin hizmete sunuldu

Osmaneli'nde katı gübre dağıtma makinesi çiftçilerin hizmete sunuldu
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak için alınan ikinci katı gübre dağıtma makinesi hizmete sunuldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak için alınan ikinci katı gübre dağıtma makinesi hizmete sunuldu.

Katı gübre dağıtma makinesinin Beşevler köyünde düzenlenen tanıtım programında konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu söyledi.

Oda Başkanı Orhan Uğur'un ve yönetiminin çalışmalarını yakından takip edip takdirle karşıladıklarını belirten Ünal, tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olacaklarını kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ise ziraat odalarının en önemli amacının çiftçilerin menfaatlerini korumak olduğunu söyledi.

Ekipman parkına imkanları dahilinde çiftçilerin rahat tarım yapabilmeleri için yeni makineler almaya devam edeceklerini dile getiren Uğur, "Çiftçilerimizin eğitimi bizler için çok önemli. Bu manada başta kadın çiftçilerimiz olmak üzerek tüm çiftçilerimize tarım ürünleri ve hayvancılık alanında her türlü eğitimi ve desteği vermeye devam edeceğiz. Amacımız tecrübe ile teknik bilgiyi bir araya getirerek ürünlerimizin kalitesini arttırmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaneli'nde katı gübre dağıtma makinesi çiftçilerin hizmete sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:08:20. #1.16#

title