Osmaneli'nde karavancılar için konaklama alanı oluşturulacak

04.11.2019 11:43

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karavan turizmi için Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'ndan destek geldi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Hafta sonunda ağırladığımız Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu başkanı Leyla Özdağ'a teşekkür ediyoruz. Federasyonumuzla işbirliği içinde Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimizde karavan turizmi konusunda onların tecrübeleri ve önerileri doğrultusunda 6 ay içinde karavancılar için konaklama alanını oluşturacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA