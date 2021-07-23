Osmaneli'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kadir K. idaresindeki 11 SD 486 plakalı kamyonet, Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kavşakta Recep K'nin kullandığı 11 SC 305 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Recep K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan