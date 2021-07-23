Osmaneli'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Osmaneli'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaneli'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kadir K. idaresindeki 11 SD 486 plakalı kamyonet, Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kavşakta Recep K'nin kullandığı 11 SC 305 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Recep K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Osmaneli'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaneli'nde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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