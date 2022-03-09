Osmaneli'nde kadınlar doyasıya eğlendi

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Osmaneli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile düzenlen programda müzik eşliğinde oyunlar oynayan, halaylar çeken kadınlar doyasıya eğlendi.

Geceye, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, eşi Jale Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve eşi Tomris Gedik Şahin de katıldı. Osmaneli Belediyesi tarafından Göksu Düğün Salonunda düzenlenen programda açılış konuşması yapan Başkan Şahin, kadınların önemine değindi. Birliğinin, beraberliğin ve bütünlüğün sağlamak bu yaşadıkları ilçede kadınlara ait bir kurumu olan belediyenin kadınlar için var olduğunu bilmesini isteyen Şahin, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın sembolik bir olay olmanın ötesinde hangi dil ve ırktan olursa olsun bütün kadınların önünde saygı ile eğiliyorum. Bir gün değil bütün günlerin dünya kadınlar günü olduğunu ifade ederek hepinize en kalbi sevgi saygı ve hürmetlerimi sunuyor, sizleri Allaha emanet ediyorum" dedi

"Kadın, kimi zaman anne, kimi zaman eş, kimi zaman evlat, kimi zaman da usta bir öğretici"

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ise, "Toplumun önemli yapı taşını oluşturan, hayatın her alanında vazgeçilmez bir yere sahip, hayatımıza güç veren, şekillendiren, özverili, fedakar, aile birliğinin en önemli unsuru kadınlarımız yaşantımızda değerli ve vazgeçilmez bir yere sahiptir. Kimi zaman anne, kimi zaman eş, kimi zaman evlat, kimi zaman da usta bir öğretici olarak varlığını hissettiren, bizlere yol gösteren kıymetli kadınlarımız ülkemizi geleceğe taşıyacak milli ve manevi değerlere bağlı aydınlık nesillerin de mimarlarıdır. En zor şartlarda bile fedakarlıklarını esirgemeyen, hayatın her alanında çalışmalarıyla kadınlarımızın elde ettikleri başarılarda gün geçtikçe artmaktadır" dedi.

Program sonunda katılımcı kadınlara belediye çalışanları tarafından çiçekler verildi. - BİLECİK