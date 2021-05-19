Osmaneli'nde jandarma tarafından öğrencilere uzaktan bağlantıyla trafik eğitimi verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Jandarma Komutanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.