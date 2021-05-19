Osmaneli'nde jandarma tarafından öğrencilere uzaktan bağlantıyla trafik eğitimi verildi
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Osmaneli'nde jandarma tarafından öğrencilere uzaktan bağlantıyla trafik eğitimi verildi

Osmaneli'nde jandarma tarafından öğrencilere uzaktan bağlantıyla trafik eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Jandarma Komutanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Jandarma Komutanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy tarafından Beşevler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden bilgiler aktarıldı.

3 oturum halinde verilen eğitimde, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi, okul servislerinde ve araçlarda hareket tarzı, emniyet kemerinin kullanılmasının önemi anlatıldı.

Öğrencilerin trafik eğitiminden geri kalmamalarını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Osmaneli'nde jandarma tarafından öğrencilere uzaktan bağlantıyla trafik eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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