Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

AA, Zeki Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, kış mevsiminde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, kış mevsiminde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri tarafından belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirli dönemlerde bu tür faaliyetlere devam edeceği ifade edildi.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Jandarma, Osmaneli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title