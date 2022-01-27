Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, kış mevsiminde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri tarafından belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirli dönemlerde bu tür faaliyetlere devam edeceği ifade edildi.