Osmaneli'nde ilçe idarecileri engellilerle bir araya geldi

Osmaneli Engelliler Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneğince bir program gerçekleştirildi.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli nedenlerle gecikmeli olarak ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bir şey başımıza geldiği zaman anlıyoruz. Başımıza gelmeden empati yapamıyoruz. Bu durumu da düzeltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Empatiyi daha fazla yapmalıyız." dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu söyledi.

Topluma düşen en büyük vazifenin engelli vatandaşların hiçbir engele takılmadan hayatlarını idare ettirebilmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Şahin, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir." diye konuştu.

Dernek başkanı Özden Karip'in de katılımcılara hitap ettiği etkinlikte, protokol üyeleri tarafından derneğin çalışmalarında emeği geçen iş insanlarına plaket verildi.

Etkinlikte engelli vatandaşlar, yerel sanatçılar tarafından icra edilen müzik eşliğinde eğlendi.

Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Orkun Törer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, il merkezi ve diğer ilçelerin engelliler dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.