Osmaneli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaneli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Osmaneli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi üzeri Dörtyol ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden M.Ü. idaresindeki 11 AB 447 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 06 AR 7770 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde hasar maddi oluşurken 11 AB 447 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan E.Ü. yaraladı. Yaralıya olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza yapan otomobillerin kaza yerinden kaldırılmasının ardından belediye ekiplerince yol temizlendikten sonra tekrardan trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Osmaneli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli'nde iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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