Osmaneli'nde iki duvar arasında sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, istinat duvarı ile bir evin duvarı arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, istinat duvarı ile bir evin duvarı arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarıldı. Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi'nde iki bina arasındaki boşluktan köpek sesi duyan vatandaşlar, görevlilere durumu bildirdi. Olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri, özel aletlerle köpek yavrusunu sıkıştığı yerden çıkarttı. Ekipler, su verdikleri köpeği, Osmaneli Belediyesine ait Sokak Hayvanları Bakım Merkezine götürdü. Kaynak: AA