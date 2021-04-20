Osmaneli'nde hedef dünyada önemli bir turizm kenti olmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaneli'nde hedef dünyada önemli bir turizm kenti olmak

Osmaneli'nde hedef dünyada önemli bir turizm kenti olmak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinin Bilecik'te turizm ve kültür kenti olduğunu söyleyerek, "Osmaneli sadece ilimizde, bölgemizde değil Türkiye ve sonrası dünyada önemli bir turizm kenti olacak" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinin Bilecik'te turizm ve kültür kenti olduğunu söyleyerek, "Osmaneli sadece ilimizde, bölgemizde değil Türkiye ve sonrası dünyada önemli bir turizm kenti olacak" dedi.

Başkan Şahin, ilçelerinde devam eden projeleri yerinde inceledi. Modern Sera Projesi 6 bin 5 yüz metrekarelik kapalı alanı olacak seranın çiftçilerin büyük maliyet avantajı sağlayacağını söyledi. Kadın Girişimciler Kooperatifi, BŞEÜ, Bilecik Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, gibi kurumla birlikte bir kalkınma ajansı destekleriyle ilçelerinde sayısız projenin devam ettiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"1308 Osmaneli Belediye Spor Tesisleri, Osmangazi Parkı, otel ve kadınlar için yüzme havuzu, iş hanı ve park projesi, yeni küçük sanayi projesi, kreş projesi ve yatırımları belediye yöneticileri ile birlikte inceledik. Ardından Osmaneli evleri projesinin planlandığı alanlarda incelemelerde bulunduk. Bir çok kurumla birlikte özellikle gençleri, çocukları bağımlılık ağından kurtarmak için yapılan proje kapsamında çalışmalar değerlendirildi. Eski cezaevinin Osmaneli Belediyesi tarafından eğitim merkezi ve atölyelerle meslek edindirme merkezi haline getirmek için yapılan proje yerinde incelendi. Osmaneli Belediyesi Covid-19 salgınında gecesini gündüzüne katan, idari izin kullanmadan Osmaneli halkına 24 saat hizmet veren, sürekli fazla mesai yaparak öncelikle halkın sağlığı diyerek kendi sağlığını tehlikeye atan karakterli çalışkan, nitelikli yöneticiler ve çalışanlarına sahip örnek belediye ve örnek kurumdur." - BİLECİK

Osmaneli'nde hedef dünyada önemli bir turizm kenti olmak
Osmaneli'nde hedef dünyada önemli bir turizm kenti olmak
Osmaneli'nde hedef dünyada önemli bir turizm kenti olmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaneli'nde hedef dünyada önemli bir turizm kenti olmak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:42:19. #1.14#

title