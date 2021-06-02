Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı

Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Kültür Sanat

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı Balaban İlkokulundaki serginin açılışı, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından yapıldı.

Programda konuşan Ünal, "Kovid-19 tedbirlerine uyarak özellikle mesleki eğitim alanında istihdama yönelik alandaki ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla halk eğitimi kurslarını mümkün mertebe devam ettirmeye çalıştık. Sergimizin açılışı hayırlı olsun." dedi.

Ünal ve beraberindekiler tarafından açılışı yapılan sergide, el sanatları, dikiş nakış, giyim, takı tasarım kurslarındaki çalışmalar izlenime sunuldu.

Sergi, 7 Haziran Pazartesi gününe kadar 14.00-16.30 saatlerinde görülebilecek.

Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı
Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Arda Turan Ergin Ataman Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:01:59. #1.14#

title