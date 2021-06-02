Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı Balaban İlkokulundaki serginin açılışı, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından yapıldı.

Programda konuşan Ünal, "Kovid-19 tedbirlerine uyarak özellikle mesleki eğitim alanında istihdama yönelik alandaki ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla halk eğitimi kurslarını mümkün mertebe devam ettirmeye çalıştık. Sergimizin açılışı hayırlı olsun." dedi.

Ünal ve beraberindekiler tarafından açılışı yapılan sergide, el sanatları, dikiş nakış, giyim, takı tasarım kurslarındaki çalışmalar izlenime sunuldu.

Sergi, 7 Haziran Pazartesi gününe kadar 14.00-16.30 saatlerinde görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan