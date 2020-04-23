Osmaneli'nde havadan "sosyal mesafe" denetimi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile havadan denetim yapıldı.
23.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:36
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile havadan denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi ve Mustafa Kemal Caddesinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.
Kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı.
Kaynak: AA