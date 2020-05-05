Osmaneli'nde fırınlar denetlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede ekmek, pide ve işlenmiş pide üretimi yapan fırınların kurallara uyup uymadığını denetledi.

Pide ve ekmeklerin gramajlarını ölçen ekipler, fırınların üretim bölümlerinde inceleme yaptı.

Denetimlerde sosyal mesafe ve temas konusunda işletmeciler bilgilendirilirken iftardan 2 saat önce ekmek ve pide üretiminin durdurulması konusunda fırıncılara hatırlatmada bulunuldu.

Kaynak: AA