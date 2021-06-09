Osmaneli'nde fabrikalarda çalışan kadınlara "KADES" uygulaması tanıtıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren fabrikalardaki kadın çalışanlara, Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren fabrikalardaki kadın çalışanlara, Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince katılımcılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek uygulama hakkında bilgiler verildi.
Büro Amiri Komiser Güler Erdoğan Faydalı ve Kıdemli Başpolis Taner Gökyeşil tarafından uygulamanın tanıtımı yapıldı.
Kadınların cep telefonlarına indirdikleri KADES uygulamasının nasıl kullanılması gerektiği hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan