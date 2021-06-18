Osmaneli'nde fabrikalarda çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı
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Osmaneli'nde fabrikalarda çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı

Osmaneli'nde fabrikalarda çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için fabrikalarda mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklamasının ardından Osmaneli'nde Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan mobil sağlık ekipleri harekete geçti.

İlçede bulunan fabrikalarda çalışan işçilere, Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

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Osmaneli'nde fabrikalarda çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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