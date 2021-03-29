Osmaneli'nde ev yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yanarken, yan tarafta bulunan beton ev de zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yanarken, yan tarafta bulunan beton ev de zarar gördü.

İlçenin Soğcakpınar Köyü'nde Halit Özhana ait evde henüz sebebi belli olmayan bir nedenden çıkan yangın bir anda tüm evi sardı. Alevleri gören köylüler yangını Osmaneli Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Adnan Erol'a ait olan iki katlı betonarme eve de sıçradı. Osmaneli Belediyesi itfaiyesinin 3 itfaiye aracı ve 5 personel ile müdahale ettiği yangın, iki saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, betonarme evde maddi hasar meydana geldi. Olayda 1 traktör tamamen, 1 otomobil de kısmen yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı