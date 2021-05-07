Osmaneli'nde çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Ağlan köyünde 5 çiftçiye çilek fidesi dağıtımı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Ağlan köyünde 5 çiftçiye çilek fidesi dağıtımı yapıldı.

İlçede istihdamı artırmak ve vatandaşlara yeni iş ve gelir sahası açmak için hayata geçirilen projeyle Ağlan köyündeki 5 çiftçiye 54 bin adet çilek fidesi yüzde 50'si hibeli olarak dağıtıldı.

Fidelerin finansmanı, Osmaneli Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarından karşılandı.

Kaymakam Yüksel Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmayı desteklemek için durmadan çalıştıklarını belirterek, projenin devlet-vatandaş iş birliğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Dağıtılan çilek fidelerini, çiftçilerin yaklaşık 10 dönüm araziye ekeceklerini kaydeden Ünal, "Osmaneli'nin yayla köyleri, iklimiyle, güneşiyle çilek için adeta biçilmiş bir alan. Hedefimiz, Osmaneli'nde çilek üretimini marka haline getirmek. Burada inşallah ilk yıl hedefimiz vatandaşlarımıza iyi bir gelir sağlamak. Ağlan köyünde ilk etabı başlayan projeyle kırsaldan kente göçün de önüne geçilecek ve tersine göç sayılarında artış görülecektir. Köylerinde yaşayan birçok genç şehirlere göç ediyor. Böyle güzel projelerimiz ile gençlerimiz tekrar köylerine dönerek doyduğu yerlerde değil doğduğu yerlerde yaşamış olacaklar." ifadesini kullandı.

Çilek fidelerini teslim alan çiftçiler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Fide dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdal Gedikli, Bitki Koruma ve Şube Müdürü Hatice Derya Aksu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Diker, Ağlan Köyü Muhtarı Kasım Balcı ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan