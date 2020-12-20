Osmaneli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Camikebir Mahallesi Yümlü Paşa Sokağı'nda üç katlı apartmanın orta katında Hakan Yağcı'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan