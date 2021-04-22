Osmaneli'de arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle arı üreticilerine yüzde 50 hibeli ilaç dağıtımı yapıldı.

Varroa hastalığının mücadelesinde kullanılmak üzere arıcılara ilaç dağıtımı yapıldı. Bilecik Arıcılar Birliğine kayıtlı 28 arıcıya yüzde 50 destek ile temin edilen varroa hastalığına karşı ilaç dağıtımı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. Arı kolonilerinin ilaçlanmasıyla hem milli ekonomik kayıplara neden olan koloni sonuçlarının önüne geçilmesi, hem de bal üretiminde artış sağlanması hedefleniyor Kaymakam Yüksel Ünal, arı üreticilerini hastalıklarla mücadelede koruduklarını belirterek, "İlaçla müdahale etmek, sonbaharda yani arıların yavru faaliyetinin sona erdiği dönem, en etkin mücadele dönemidir. Bu kapsamda hastalığın önüne geçmek ve bal üreticilerimizin sıkıntı yaşamaması için toplam 227 kutu şerit plumetrin ve 450 kutu da amitraz ilacı yetiştiricilerimize yüzde 50 destekli olarak teslim ettik." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı