Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı
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Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı

Osmaneli'nde anaokulu öğrencilerine saksıda çilek fidesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında Osmaneli Anaokulu'nda öğrencilere 150 adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "3 Bin Minik Ele, 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında Osmaneli Anaokulu'nda öğrencilere 150 adet saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Anaokulunda düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Cengiz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serkan Diker ve Okul Müdürü Ercan Arslan 150 adet saksıda çileği, anaokulu öğrencilerine dağıttı.

Kaymakam Yüksel Ünal, projenin çocukların küçük yaşta sorumluluk sahibi olması açısından çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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