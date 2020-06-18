Osmaneli'nde 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi yakalandı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 ayrı suçtan yakalaması olan 34 yaşındaki kişi yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 ayrı suçtan yakalaması olan 34 yaşındaki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 olaya karışan ve 6 ayrı suçtan aranan İ.D 'yi (34) titiz çalışmalar sonuncunda bulunduğu adreste yakaladı.

Gözaltına alınan İ.D'nin "hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Hakaret ve tehdit", "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" gibi çeşitli suçlardan yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi.

İ.D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA