Osmaneli'nde 10 dönüm buğday ekili arazi yandı
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Osmaneli'nde 10 dönüm buğday ekili arazi yandı

Osmaneli'nde 10 dönüm buğday ekili arazi yandı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Balçıkhisar köyü Namaz Dağı mevkisinde bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletmesi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale aracı ve 2 arazözle müdahalede bulunarak yangını çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Bölgede 10 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaneli'nde 10 dönüm buğday ekili arazi yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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