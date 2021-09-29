Osmaneli MYO tercih edilen okullar arasına girdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO) 2021-2022 eğitim dönemine bin 400 öğrenci ile başladığı söyleyerek, "MYO'nun büyümesi ve ilçemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğrenci yetiştirmesi için çalışıyoruz" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bağlı Osmaneli MYO 2021-2022 eğitim dönemine bin 400 öğrenciyle başladı. İlçe için büyük değer olan ve projelere destek vererek Osmaneli hedeflerine katkı yapan MYO'nun öğrenciler tarafından tercih edilen bir eğitim yerleşkesi olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Bu yıl Osmaneli Belediyemizce restorasyonu tamamlandıktan sonra aşçılık okulu olarak MYO tahsis edilen dört konağımızda Osmanlı mutfağını yaşatacak süreci de başlatmış olduk. Tarihi konakta öğrencilerimizin de büyük ilgisini çeken ve kontenjanlarının tamamı dolan aşçılık bölümü MYO tarihi Lefke Çarşısına da büyük canlılık getirdi. Osmaneli'nde sanayileşmede ve turizmde son dönemlerde hızla sağlanan gelişmeler sonrası iş olanakları da arttı. Makine ve elektrik gibi teknik bölümlerden mezun olacaklar için çok iyi ücretlere ilçemizde iş bulabilmek mümkün. Yine turizmde artan iş olanağı ve girişimcilere olan ihtiyaç bu alanda da büyük bir talep oluşturuyor. Yine diğer bölümler için de iş olanakları var. Tabi ki eğitim döneminde çok çalışarak başarılı bir performans sağlamak gerekiyor. BŞEÜ ve Osmaneli MYO ile çok yoğun işbirliği içindeyiz. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Osmaneli MYO Müdürümüz Doç. Dr Ahmet Fevzi Savaş ile sürekli temas halinde olarak, ilçemizde MYO'nun büyümesi, ilçemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğrenci yetiştirmesi için çalışıyoruz. Hocalarımıza destekleri için teşekkür ederiz. Belediye olarak ilçemize gelen öğrencileri ailelerinin bize emaneti olarak görüyoruz. Onların her ihtiyaçlarında yanlarındayız. Otellerimiz, sosyal tesislerimiz, spor kulübümüz gibi tüm olanaklarımızla öğrencilerimizin yanındayız. Osmaneli MYO için restorasyonunu tamamladığımız dört konağı üniversitemize tahsis ettik. Üniversitemizin ilçemizde büyümesi ve kısa zamanda 2 bin 2 bin 500 öğrenci sayısına ulaşması için uğraşıyoruz. Osmaneli'nin gelişiminde BŞEÜ önemli rol alıyor ve destek veriyor. Yeni öğretim dönemi hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK