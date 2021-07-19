Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, personel ile bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, personel ile bayramlaştı

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, personel ile bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Kurban Bayramı öncesi kamu personeli, muhtarlar ve siyasi parti başkanları ile bayramlaştı.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Kurban Bayramı öncesi kamu personeli, muhtarlar ve siyasi parti başkanları ile bayramlaştı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki bayramlaşma töreninde konuşan Ünal, bayramlarda en anlamlı vazifenin, başta büyükler olmak üzere yakınlara, kimsesizlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destekleri esirgemeyerek gönüllerini almak olduğunu söyledi.

Kurbanların sağlık ve hijyen şartlarına uygun olan yerlerde kesilmesini, atıkları başkalarını rahatsız etmeyecek ve çevreyi kirletmeyecek şekilde bertaraf edilmesini isteyen Ünal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla başta emniyet ve jandarmamız olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu vesileyle, kurbanlarınızın kabul olması duasıyla bütün halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm personelin aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmesini diler, kazasız, belasız, huzurlu ve güzel bir bayram temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Kadir Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, personel ile bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:18:42. #1.16#

title