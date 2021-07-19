Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, personel ile bayramlaştı

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Kurban Bayramı öncesi kamu personeli, muhtarlar ve siyasi parti başkanları ile bayramlaştı.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Kurban Bayramı öncesi kamu personeli, muhtarlar ve siyasi parti başkanları ile bayramlaştı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki bayramlaşma töreninde konuşan Ünal, bayramlarda en anlamlı vazifenin, başta büyükler olmak üzere yakınlara, kimsesizlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destekleri esirgemeyerek gönüllerini almak olduğunu söyledi.

Kurbanların sağlık ve hijyen şartlarına uygun olan yerlerde kesilmesini, atıkları başkalarını rahatsız etmeyecek ve çevreyi kirletmeyecek şekilde bertaraf edilmesini isteyen Ünal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla başta emniyet ve jandarmamız olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu vesileyle, kurbanlarınızın kabul olması duasıyla bütün halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm personelin aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmesini diler, kazasız, belasız, huzurlu ve güzel bir bayram temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan